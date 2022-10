Länder benennen Eckpunkte für Klinikreform

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Gesprächen mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu einer Krankenhausreform haben die Gesundheitsminister der Länder Eckpunkte beschlossen. "Krankenhausplanung ist Ländersache und muss ohne Abstriche in Länderhand bleiben", heißt es in einem Beschluss, der am Montag am Rande einer Schalte der Ressortchefs bekannt geworden ist.

Demnach sollen die ambulante und die stationäre Versorgung bei einer Reform besser verzahnt werden. Dafür müsse der Bund jedoch "die erforderlichen Voraussetzungen für eine Finanzierung des Betriebs" schaffen. Außerdem fordern die Länder vom Bund zügige Regelungen zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten sowie zum Inflationsausgleich im Bereich der Sachkosten. Weiterhin drängen die Länder darauf, die Krankenhausfinanzierung deutlich zu vereinfachen und das System der Fallpauschalen zu überprüfen.