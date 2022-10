Italiens Ministerpräsidentin Meloni gibt erste Regierungserklärung ab

ROM (dpa-AFX) - Nach ihrem Amtsantritt als Ministerpräsidentin Italiens wird Giorgia Meloni an diesem Dienstag (11.00 Uhr) ihre erste Regierungserklärung im Parlament ablegen. Die Politikerin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia hat sich nach ihrem Wahlsieg Ende September bislang nicht ausführlich öffentlich geäußert. Im Abgeordnetenhaus, der größeren der zwei Parlamentskammern in Rom, dürfte Meloni nun erstmals einen Ausblick geben für die Arbeit ihrer neuen Regierung. Am Abend (19.00 Uhr) ist eine Vertrauensabstimmung vorgesehen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Melonis Rechtsallianz eine Mehrheit im Parlament hat. Die zweite, nötige Vertrauensabstimmung im Senat ist für Mittwoch geplant./msw/DP/nas