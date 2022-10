Finanzexperten beraten über Entwicklung der Steuereinnahmen

DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Ab Dienstag kommt in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) der Arbeitskreis Steuerschätzungen zusammen, um über die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen in Deutschland zu beraten. Am Donnerstag will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellen.

Die Herbst-Prognose fällt in eine Phase starker wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise belasten die staatlichen Haushalte. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind auch wichtig für die nächsten Gespräche über Entlastungen, die am 2. November zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anstehen.