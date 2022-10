Umweltbundesamt für mehr Anstrengungen beim Energieeinsparen

BERLIN (dpa-AFX) - Das Umweltbundesamt hält mehr Anstrengungen beim Energiesparen für notwendig. Präsident Dirk Messner sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Unser Gasverbrauch muss insgesamt deutlich sinken." Es brauche verpflichtende Minderungsziele für die einzelnen Sektoren - gesondert für die Haushalte, Gebäude und die einzelnen Branchen in der Wirtschaft. Außerdem könne die aktuelle Energiesparkampagne der Bundesregierung noch wirksamer werden.

"Sie sollte nicht nur mit Plakaten, Spots und Kampagnen allgemein zum Energiesparen informieren, sondern die Menschen viel individualisierter ansprechen", so Messner. "Warum schreiben die Energieversorger die Menschen nicht direkt an? Oder helfen ihnen durch konkrete Beratungsangebote telefonisch beim Energiesparen? Die Verbraucherzentralen machen hier schon sehr viel und das sehr gut - diese Angebote sollte man dringend ausbauen." In Norwegen etwa unterstützten beim Energiesparen.