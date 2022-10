Ölpreise nahezu unverändert

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen unverändert 93,26 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig um drei Cent auf 84,61 Dollar.

Nach zum Teil starken Preisrückgängen seit Beginn des Monats haben sich die Notierungen am Ölmarkt in den vergangenen Handelstagen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten. Nach Einschätzung von Experten werden die Ölpreise durch die Sorge um eine Konjunkturschwäche in China belastet, was derzeit eine Preiserholung bremse.