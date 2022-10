CREDIT SUISSE stuft LINDE plc auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Linde angesichts des vom Industriegasekonzern geplanten Rückzugs von der Frankfurter Börse auf "Outperform" belassen. Die Aktien von Linde sollen nur noch an der New Yorker Börse notiert werden. Im S&P 500 läge die Gewichtung von Linde bei weniger als einem Prozent, ähnliche Gewichtungsbegrenzungen wie an den meisten europäischen Börsen mit damit einhergehendem Druck auf die Bewertung gebe es nicht, schrieb Analyst John Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verkaufsdruck, weil Linde die Frankfurter Börse verlassen wolle, sollte nur vorübergehend bestehen./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 04:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 286EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: John Roberts

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m