CREDIT SUISSE stuft APPLE INC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Analystin Shannon Cross verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die jüngsten Preiserhöhungen für Apple TV+, Apple Music und Apple One in den USA. Da die Branche bereits entsprechende Anpassungen vorgenommen habe, sei damit zu rechnen gewesen. An ihren Schätzungen für den Konzern änderte sie nichts./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 03:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 151,3EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Shannon Cross

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m