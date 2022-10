Unternehmenstermine

06:00 Uhr, Schweiz: Sulzer, Auftragseingang 9-Monate

06:15 Uhr, Großbritannien: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:50 Uhr, Spanien: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q4/FY Trading Statement

07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: DWS, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Italien: UniCredit, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Q3-Umsatz

07:30 Uhr, Schweden: Skanska, Q3-Zahlen

07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Puma, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Q3-Zahlen

08:20 Uhr, Spanien: Iberdrola, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: CME Group, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

13:30 Uhr, USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 Uhr, Frankreich: Accor, Q3-Umsatz

22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

22:30 Uhr, USA: Meta, Q3-Zahlen

Konjunkturdaten

08:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 09/22

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 10/22

10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 09/22

14:30 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 09/22 (vorläufig)

16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 09/22

16:00 Uhr, Kanada: Bank of Canada, Zinsentscheidung

16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 09/22



