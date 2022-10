Im Unterschied zu den USA treiben in Europa die Kriegskosten die Preise nach oben. Ein Großteil der Hochöfen in Deutschland ist mit Kohle und Eisenerz aus Russland betrieben worden. Das macht aufwendige Anpassungsmaßnahmen erforderlich. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 war die deutsche Stahlindustrie noch auf Rekordkurs. Für die Stahlbranche ist aber die Versorgung mit Erdgas essenziell. Das Gas wird als Energieträger für den Betrieb von Kokereien als auch in späteren Phasen der Wertschöpfung eingesetzt. Hier wäre etwa die Weiterverarbeitung von Stahl in Walzanlagen zu nennen. Entsprechend besorgt sind die Unternehmen im Hinblick auf die sinkenden Gaslieferungen aus Russland. Es droht den Stahlherstellern ein Produktionsstopp, wenn diese Lieferungen ausfallen und keine Alternativen gefunden werden.

Zum Chart