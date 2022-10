BAADER BANK stuft SAP SE auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SAP nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Knut Woller sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem gemischt ausgefallenen Zahlenwerk. Dabei verwies er auf die schwächer als erwartet ausgefallenen Lizenzumsätze im dritten Quartal, das verfehlte Ergebnis je Aktie und das leicht gesenkte Ziel für den freien Barmittelzufluss 2022. Angesichts der aktuell tiefen Aktienbewertung allerdings bewerte er den operativen Quartalsgewinn sowie die im Jahresvergleich gesteigerte Bruttomarge im Cloud-Geschäft als positiv vor dem Hintergrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Probleme./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 08:01 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 95,16EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Knut Woller

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m