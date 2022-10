9 Monatszahlen 2022: Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung nach schwachem Jahresbeginn; 9-Monatsumsatz deutlich über Vorjahresniveau, Kursziel auf 3,10 EUR (bisher: 2,73 EUR) angehoben; Rating KAUFEN bestätigt

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 war das operative Geschäft der UniDevice AG noch stark von internationalen Lieferkettenstörrungen und demzufolge von einem limitierten Warenzugang beeinträchtigt. Im darauffolgenden zweiten Quartal und insbesondere im abgelaufenen dritten Quartal war jedoch die Gesellschaft in der Lage, die Schwäche des ersten Quartals vollständig kompensieren zu können.



Im starken dritten Quartal 2022 profitierte die UniDevice AG dabei insbesondere von der anhaltenden Schwäche des Euros zum US-Dollar. Demnach wirkt sich der strategische Einkauf in der Eurozone in Verbindung mit einem starken Absatz in der USD-Dollar-Zone positiv auf die Nachfrage nach elektronischen Geräten und damit positiv auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der UniDevice AG aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen neue Rekord-Umsatzerlöse in Höhe von 141,90 Mio. EUR (Q3 2021: 71,18 Mio.EUR). Der deutliche Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf die starken Monate Juli & August zurückzuführen, in denen zwei Mal in Folge Rekordmonatsumsätze erwirtschaftet wurden. In Summe liegen die Umsätze in den ersten neun Monaten 2022 insgesamt bei 316,62 Mio. EUR (9 Monate 2021: 268,27 Mio. EUR) und damit um 18,0 % über dem Vorjahreswert.



Trotz einer sichtbaren Erholung der Geschäftsentwicklung lag das operative Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 3,44 Mio. EUR (EBIT 9M 2021: 3,67 Mio. EUR) leicht unter Vorjahresniveau. Analog dazu entwickelte sich auch die Ergebnismarge von 1,37% (9 Monate 2021) auf nun 1,09% (9 Monate 2022) etwas rückläufig. Als internationaler B2B-Broker mit Fokus auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung ist das Unternehmen mit höheren Materialaufwendungen konfrontiert, die letztendlich mit den gestiegenen Beschaffungspreisen bei Smartphones zusammenhängen dürften.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 3,10 Euro