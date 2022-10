NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik mit "Buy" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Trotz des zunehmenden Fokus auf das Halbleitergeschäft sollte der Technologiekonzern mit seinen Photonik-Produkten von Megatrends wie Fahrassistenzsystemen und Homeoffice profitieren, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er traut Jenoptik jährlich Umsatzsteigerungsraten von zwölf Prozent zu und bis 2025 einen operativen Margenanstieg (Ebitda) bis auf 20 Prozent - letztere Prognose sei optimistischer als die Konsensschätzung./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022

Die Jenoptik Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 22,20EUR an der Börse Tradegate.