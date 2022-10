JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Toby Ogg rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung nun mit einer Anhebung der Konsensschätzung für das operative Jahresergebnis (Ebit) im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Dabei verwies er auf das besser als erwartet ausgefallene Ebit im dritten Quartal und günstigere Wechselkurseffekte. Der aktuelle Auftragsbestand im Cloud-Bereich sollte das Vertrauen in die künftigen Umsatzprognosen für diesen Geschäftsbereich unterstreichen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 95,32EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m