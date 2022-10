S&P 500 steigt über 200er-EMA im Wochenchart

In der vorherigen Analyse hieß es im Insight: "Der S&P 500 ist bereits sein längerem überverkauft und pendelt eine Weile an der unteren Begrenzung des Trendkanals seitwärts. Wie bereits zuvor könnte der Index hier wieder nach oben abprallen und eine längere Erholung einleiten. Der Fear & Greed Index von CNN Business zeigt sich ebenfalls weiterhin im überverkauften Bereich und deutet einen Anstieg an. Es bietet sich weiterhin eine langfristige Long-Chance." Das hat soweit gepasst. Neue Long-Chancen könnten sich im Bereich um 3.700 Punkten ergeben. Langfristig ist weiterhin mit einem Anstieg bis in den Bereich von 4.000 Punkten zu rechnen.

Trading-Strategie: