ATHEN (dpa-AFX) - Der Tourismus in Griechenland hat im Vergleich zum Corona-Jahr 2021 ernorm zugelegt. So erhöhte sich in den ersten acht Monaten des Jahres die Zahl der Einreisenden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 122 Prozent auf rund 19 Millionen Gäste, wie die Zeitung "Kathimerini" am Dienstag unter Berufung auf eine Erhebung der Griechischen Nationalbank berichtete.

In Griechenland mehr als doppelt so viele Touristen wie 2021

