Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Bechtle-Aktie (ISIN: DE0005158703) die Möglichkeit eines weiteren Rückfalls. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Bechtle-Aktie markierte am 10. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 69,56 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Im Juni 2022 markierte der Wert ein Zwischentief bei 35,57 EUR. Nach einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend seit Oktober 2008 kam es am 10. November zum Bruch der Marke bei 35,57 EUR. Aktuell etabliert sich die Aktie unter dieser Marke.