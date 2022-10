NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 30 auf 23 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Stacy Rasgon senkte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie vor den anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen für den Halbleiterhersteller. Intel habe von verschlechterten Geschäftstrends gesprochen, und seit diesen Aussagen sollte sich die Lage noch verschlechtert haben./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 02:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 02:29 / UTC

Die Intel Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 27,63EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 23 US-Dollar