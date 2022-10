Studie: Frauen hinken Männern bei Aktienanlagen noch hinterher Hamburg (ots) -



- Nur knapp jede dritte Frau investiert in Anteilsscheine und Co. - Doppelt so viele Männer wie Frauen haben ihr Portfolio 2020/2021 gestärkt - Anlegerinnen sind aufgeschlossener gegenüber nachhaltigen Produkten

Aktien sind vor allem bei Männern beliebt. 43 Prozent der Männer investieren in Aktienfonds, Einzelaktien, Wertpapiersparpläne und/oder ETFs, aber nur 29 Prozent der Frauen. Mit Blick auf die Zielgruppe der Aktienbesitzer:innen sind Einzelaktien und ETFs ebenfalls häufiger in Männerhand. Doch Frauen holen auf: So hat ein Viertel von ihnen in den vergangenen zwei Jahren erstmalig in Aktien investiert, aber nur ein Fünftel der Männer. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Aktienkultur in Deutschland", für die im Juli und August 2022 insgesamt 2.000 Deutsche ab 18 Jahren online befragt wurden.