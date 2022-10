DAX zeigt bereits wieder Stärke

Am Vortag hieß es im Insight: "Solange der DAX den 50er-EMA weitgehend verteidigen kann, ist direkt mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Zu beachten ist, dass die Ichimoku-Wolke im Tageschart aktuell sehr dünn ist und der DAX hier nach oben durchbrechen könnte. In diesem Fall würde ein weiteres Stärkesignal entstehen und ein Hochlauf bis 13.400 Punkte zum 10er-EMA im Monatschart möglich werden." Der Rücksetzer fiel etwas stärker aus, aber trotzdem blieb der DAX über der Untertstützung bei 12.600 Punkten, was als Stärkesignal gesehen werden kann. Es bietet sich eine Long-Chance auf den DAX.

Aktuelle Lage