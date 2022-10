Blue Cap: Zu Unrecht stark abgestraft

Nach Darstellung von SMC-Research entwickelt sich das Portfolio der Blue Cap AG weiterhin sehr robust. SMC-Analyst Holger Steffen hat zwar seine Schätzungen für 2023 vorsichtshalber etwas reduziert und damit auch das Kursziel abgesenkt, sieht wegen der insgesamt robusten Entwicklung aber ein hohes Kurspotenzial für die Aktie.

Blue Cap habe laut SMC-Research das Portfolio in den letzten zweieinhalb Jahren kräftig umgebaut und ernte aktuell die Früchte dieses Strukturwandels. Nach dem Verkauf von Underperformern und dem Zukauf wachstumsstarker Gesellschaften wie HY-LINE sei die Entwicklung des Konzerns im aktuellen Jahr bislang sehr erfreulich. In den ersten neun Monaten habe man die Erlöse um 39 Prozent auf 265 Mio. Euro steigern können, das bereinigte EBITDA habe sich sogar um 61 Prozent auf 25,6 Mio. Euro erhöht. Damit sei die bereinigte EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) von 8,2 auf 9,5 Prozent verbessert worden.