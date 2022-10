European Lithium versucht, lithiumhaltiges Gestein namens Spodumen zu gewinnen. In einer Aufbereitungsanlage soll anschließend das Lithium gefiltert und gewonnen werden. Mit einem Partner soll dann Lithium in Batteriequalität hergestellt und an die Autoindustrie verkauft werden.

Trotz einer Vereinbarung mit BMW über den Kauf seines Lithiums hatte European Lithium zuletzt Schwierigkeiten, Kapital zu beschaffen. Die Aktie ist an der Börse Frankfurt notiert und war zuletzt nur noch knapp fünf Cent wert. Wegen des geplanten Deals wurde das Wertpapier am Montag vom Handel ausgesetzt.

European Lithium will nach eigenen Angaben "einer der Haupterzeuger von Lithium in Europa werden." Dazu soll das im Eigenbesitz befindliche Wolfsberg Lithiumprojekt in Österreich weiterentwickelt werden. In einem von der Regierung errichteten und genehmigten Bergwerk 270 Kilometer südlich von Wien könnten bis 2025 jährlich etwa 10.500 Tonnen Lithiumkonzentrat abgebaut werden, heißt es in einer vorläufigen Machbarkeitsstudie.

European Lithium plant durch die Fusion mit dem Blankoscheck-Unternehmen Sizzle Acquisition an die Nasdaq zu gehen. Sollte der Deal zustande kommen, würde das australische Bergbauunternehmen in Critical Metals Corp umbenannt werden und könnte einen Marktwert von rund 972 Millionen US-Dollar erzielen, berichtet Bloomberg.

European Lithium will per SPAC an die Nasdaq und könnte eine Bewertung von 970 Millionen US-Dollar erzielen. Allerdings hatte der Konzern zuletzt nicht nur positive Schlagzeilen gemacht. Die Hintergründe.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer