(Hiermit wird diese Meldung vom 23. Oktober in Überschrift und Leadsatz sowie am Beginn des zweiten wie des vierten Absatzes korrigiert. Das gemeinsame Schreiben an den Bund wurde von 14 Ländern unterzeichnet, nicht von 15. Neben Hessen hat sich auch Nordrhein-Westfalen nicht beteiligt.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem vorzeitigen Förderstopp für den Glasfaserausbau in diesem Jahr fordern 14 Bundesländer und die kommunalen Spitzenverbände die sofortige Wiederaufnahme der Zuschüsse. In einem Brandbrief an den Bund beklagen sie weiter, dass bislang auch für 2023 "keine belastbaren Mittel" für den Ausbau des Breitbandnetzes zugesagt seien. Der derzeitige Antragsstopp müsse "aufgehoben und die neue Förderung am 1.1.2023 unmittelbar an die bestehende Förderung anschließen", heißt es in dem der dpa vorliegenden Schreiben an das Bundesministerium für Verkehr und Digitales, Kopien gingen an Bundeskanzleramt und Finanzministerium.