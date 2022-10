LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank HSBC hat im dritten Quartal von den weltweit anziehenden Zinsen profitiert. Operativ kam die Bank in den vergangenen Monaten voran. Allerdings drückte eine Abschreibung auf das zum Verkauf stehende Geschäft in Frankreich auf den Gewinn - ebenso wie eine wieder deutlich höhere Vorsorge für drohende Kreditausfälle. Unter dem Strich - nach Abzug der Gewinne von Beteiligungen, an denen die HSBC nicht alle Anteile hält - verdiente die Bank 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,93 Mrd Euro) und damit nur gut halb so viel wie vor einem Jahr. Die Bank tauscht zudem überraschenderweise ihren Finanzvorstand aus. Die HSBC-Aktie sackte am Dienstag in London um bis zu sieben Prozent auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr ab.

Dabei lief es für die größtenteils in Asien aktive Bank im Tagesgeschäft größtenteils nicht schlecht. Hier spielten der HSBC wie der Konkurrenz vor allem die höheren Zinsen in die Karten. Der Zinsüberschuss stieg im dritten Quartal um fast 30 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar, wie das Institut am Dienstag in London mitteilte. Sorgen bereitet hingegen die zuletzt sich stark eintrübende Stimmung in vielen großen Volkswirtschaften in der Welt. Ein Gradmesser dafür ist die wieder auf gut eine Milliarde Dollar angeschwollene Vorsorge für Kreditausfälle. Diese Belastungen waren zuletzt deutlich niedriger ausgefallen. Vor einem Jahr hatte die HSBC sogar einen Teil der in der Corona-Krise gebildete Vorsorge auflösen können.