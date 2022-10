Zink: Weltmarkt wegen Energiekosten stark unterversorgt !

Der Zinkmarkt wird dieses Jahr laut dem Branchenverband ILZSG stark unterversorgt sein. Das dürfte vor allem an Europas Kapaziäten liegen, die wegen der hohen Energiepreise heruntergefahren wurden.

Europa: Energiekosten bringen Zink-Schmelzen in Bredouille

Schon über den Sommer meldeten europäische Zinkschmelzen, dass sie den Betrieb ruhen lassen oder den Ausstoß reduzieren. Als Hauptgrund wurde auf die hohen Energiekosten verwiesen. Bis Ende August aber war der Zinkmarkt dennoch ausgeglichen, wie damals Daten der International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) zeigten. Nun kommt diese Woche der Hammer. Der Branchenverband hat im Rahmen der in London laufenden LME-Week seine Prognose deutlich angepasst. Nun rechnet der ILZSG mit einem Angebotsdefizit auf dem Weltmarkt von 297.000 Tonnen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 13 Mio. Tonnen gefördert. Das Defizit entsprich also knapp 2,3 Prozent des Weltmarktes. Generell geht der ILZSG davon aus, dass die Nachfrage nach Zink in diesem Jahr um rund 2 Prozent fallen soll! Dem steht allerdings ein Produktionsrückgang von fast 3 Prozent gegenüber, Das wiederum lässt sich auf die Lage in Europa zurückführen. Für das kommende Jahr wird mit einer Erholung gerechnet, dennoch soll der Weltzinkmarkt weiter im Defizit bleiben.

Energiekosten-Probleme gibt es in Nordamerika nur in beschränktem Maße. In der Mining-Industrie kommt vor allem in Kanada und im Norden der USA Wasserkraft zum Einsatz. Im Bundesstaat Idaho baut gerade Bunker Hill Mining (0,11 CAD; US1206132037) die gleichnamige Zink-Silber-Mine. Das Unternehmen kommt laut CEO Sam Ash auf Kosten von 0,06 Cent je Kilowattstunde. Das sind Wunschpreise in Europa. Das Unternehmen hat den größten Teil der Finanzierung für den Bau bereits gesichert und baut gerade die Verarbeitungsanlage auf der geplanten Untergrundmine auf (siehe hier). Die Aktie ist trotz der Fortschritte wie viele Mining-Werte deutlich gefallen. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von lediglich 24 Mio. CAD. Dabei soll die Mine insgesamt nur rund 55 Mio. US-Dollar kosten. Laut der jüngst vorgelegten Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study) rechnet Bunker Hill Miing mit einem jährlichen Free Cashflow von mehr als 25 Mio. US-Dollar, also deutlich mehr als den Börsenwert.