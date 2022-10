NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 675 Pence belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Bank liege acht Prozent über der Konsensschätzung, da die gestiegenen Erträge nur teilweise durch höhere Abschreibungen beeinträchtigt worden seien, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 01:42 / EDT

Die HSBC Holdings Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -7,46 % und einem Kurs von 5,062EUR an der Börse Tradegate.