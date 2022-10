UBS stuft Volvo B auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 162 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw- und Anlagenbauer habe zwar eine solide Umsatzentwicklung gezeigt, doch die schwächeren Margen im Lkw-Geschäft dürften dies weiterhin in den Schatten stellen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 06:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 15,72EUR an der Börse Tradegate.