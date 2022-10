JPMORGAN stuft BASF SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF nach Zahlen der Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Quartalsbilanz des Öl- und Gasunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Schlussquartal und 2023 seien die Ausssichten für BASF auf eine höhere Dividende aus der Beteiligung hoch./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 09:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 09:38 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 45,72EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m