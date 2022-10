BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 190 auf 167 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie das jüngste Zahlenwerk des Softwareunternehmens und hob seine Schätzungen für das laufende Jahr an. Der Umsatzanstieg sei hochwertig gewesen, und in einem schwierigen Umfeld habe Atoss einen starken Auftragseingang erzielt. Die Firma sei zudem gut aufgestellt für ein zweistelliges Wachstum bis 2023. Das Kursziel sinkt indes wegen höherer Zinsen./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 131,2EUR an der Börse Tradegate.