Klage abgewiesen - 288-Millionen-Euro-Vergleich bleibt bestehen!

Die Aktionärsklage gegen den Vergleich von VW mit Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und weiteren ehemaligen Managern ist in erster Instanz gescheitert. Das LG Hannover hat entschieden, dass die Beschlüsse der VW-Hauptversammlung von Juli 2021 weder anfechtbar noch nichtig und somit wirksam sind.

Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sowie die Verbraucherzentrale für Kapitalanleger war gerichtlich gegen diese Beschlüsse vorgegangen. Es ginge dabei um knapp 288 Millionen Euro, die VW durch die geschlossenen Vergleiche mit früheren Führungskräften erhalten soll. Dabei wurde sich auf Entschädigungszahlungen geeinigt und anschließend in der Hauptversammlung mit großer Mehrheit bestätigt.

Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind wirksam!

Laut der Kläger sei der Sachverhalt bezüglich Pflichtverletzungen der Vorstandsvorsitzenden im Rahmen des Diesel-Abgasskandals noch nicht vollständig aufgeklärt. Dementsprechend könnte die Schadenshöhe noch nicht endgültig abgesehen werden.

Die 3. Kammer für Handelssachen des LG Hannover konnte keine formellen Fehler bei der Beschlussfassung der Hauptversammlung feststellen. Dass die Schadenshöhe noch nicht feststehe, habe aus rechtlichen Gründen für die Entscheidung keine Relevanz.

Die Beschlüsse sind somit wirksam. Das Urteil ist rechtskräftig.

