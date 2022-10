Coca-Cola steigert Gewinn trotz höherer Preise kräftig

ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Getränkeriese Coca-Cola verdient trotz höherer Preise und Rezessionssorgen glänzend. Im dritten Quartal steigerte der Pepsi-Rivale den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 2,83 Milliarden Dollar (2,86 Mrd Euro), wie er am Dienstag in Atlanta mitteilte. Die Erlöse legten um 10 Prozent auf 11,06 Milliarden Dollar zu. Coca-Cola hob sein Umsatzziel für das Gesamtjahr an.

Der Konzern kann sich trotz deutlich gestiegener Preise auf einen robusten Absatz von Softdrinks verlassen, besonders seine "Zero Sugar"-Cola bleibt ein Verkaufsschlager. Zudem erfreuen sich viele der Tee-, Kaffee- und Sportgetränke des Unternehmens großer Beliebtheit. Der Quartalsbericht übertraf die Markterwartungen klar. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung um 3 Prozent./hbr/mis

Die Coca-Cola Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 59,96EUR an der Börse Tradegate.