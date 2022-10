Im weiteren Verlauf werden die Aktien Baidu ISIN: US0567521085, Tesla US88160R1014, Starbucks US8552441094 und Meta Platforms US30303M1027 besprochen. Dutzende von Unternehmensmeldungen stehen am Dienstag zur veröffentlichung an.

Der Deutsche Akienindex scheiterte am Dienstag mit 12.992,48 Punkten nur knapp an der 13.000-Punkte-Marke. Über die nächsten Handelsstunden fiel der DAX sogar deutlicher zurück. Die Pläne des DAX-Mitglieds Linde Plc, dem Börsenstandort Deutschland den Rücken zu kehren, dürften auf die Stimmung geschlagen haben. Linde Plc beabsicht nur noch an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert zu sein.

