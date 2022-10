Wie Barrick-CEO Mark Bristow betonte, sei die Wiederinbetriebnahme der beiden Minen und deren Wandlung zu Assets, die das Potenzial hätten, in die Kategorie Weltklasse (Tier One) vorzustoßen, eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Beide Goldminen, so Barrick weiter, hätten zuletzt die Produktion gesteigert, wobei North Mara sogar einen Rekordabbau im letzten Quartal von 505.000 Tonnen Erz und Abraum erreichte.

Die Nummer Zwei der Goldminenbranche Barrick Gold (WKN 870450) will auf ihren Minen North Mara und Bulyanhulu in Tansania das zweite Jahr in Folge mehr als 500.000 Unzen des Edelmetalls fördern. Die beiden Minen sollen dem Konzern, hieß es außerdem, als Basis für eine weitere Expansion in Ostafrika dienen.

Barrick arbeitet weiterhin daran, den Untertagebetrieb auf North Mara zu optimieren und man erklärte, dass die Entscheidung, den Abbau selbst zu übernehmen sowohl die Expansion der Mine als auch den Tagebaubetrieb bereits verbessert habe.

Auf der Bulyanhulu wurde bereits im vergangenen Quartal mit der Erschließung des Hauptgefälles begonnen, mit dem die Deep West-Zone des Erzkörpers erschlossen werden soll. Der Produktionsanstieg in beiden Minen soll durch die Aufrüstung der Flotte unterstützt, so das Unternehmen weiter. Zudem, so Bristow, weiter, strebe man weiteres Wachstum durch die Erkundung und Konsolidierung wichtiger Lizenzgebiete an. Erweiterungsmöglichkeiten prüfe man dabei insbesondere entlang des Gokona-Streichens und im gesamten Bulyanhulu-Inlier. Ergebnisse der Tiefenbohrungen im Gokona-Gebiet würden dabei auf erhebliches Potenzial zur Verlängerung der Lebensdauer von North Mara hindeuten.

Allerdings will Barrick nicht nur in der Nähe der beiden Minen nach weiteren Vorkommen suchen, um dort die Ressourcen zu erweitern, sondern sich auch in größerer Entfernung umschauen. Ein besseres Verständnis der „geologischen Architektur“ der Region werde Barricks Fähigkeit verbessern, neue Möglichkeiten von Weltklasse zu entdecken, hieß es.

Eine Chance von Weltklasse sieht auch der kanadische Goldexplorer Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM) – und zwar ganz in der Nähe der Bulyanhulu-Mine. Dort liegt das gleichnamige Projekt des Unternehmens, auf dem man in der Vergangenheit bereits hochgradige Goldvererzung nachgewiesen hat und mit einem laufenden Bohrprogramm die bekannten Vorkommen ausweiten will.

Anfang dieses Jahres hatte Tembo Gold Lizenzen, die man als nicht zum Kernportfolio gehörig betrachtete, die aber an das Bulyanhulu-Gebiet grenzen, an Barrick abgetreten – und sich dafür entsprechend entlohnen lassen. (Wir berichteten.) Sollten sich die Erwartungen von Tembo Gold auf seiner Liegenschaft erfüllen, wird dies unserer Ansicht nach dem Branchengiganten Barrick nicht entgehen – zumal sich dieser im Zuge der der erwähnten Transaktion ohnehin bereits an Tembo Gold beteiligt hat.

