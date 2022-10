NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Immobilienmarkt bremsen die steigenden Zinsen den Preisauftrieb stärker aus als erwartet. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Häuserpreise im August zum Vorjahresmonat um 13,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat hatte der Preisanstieg noch 16 Prozent betragen.

Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise um 1,3 Prozent zurück, während Experten einen Rückgang von 0,8 Prozent auf dem Zettel hatten. "Der kräftige Abschwung der US-Häuserpreise, den wir im vorherigen Monat festgestellt haben, hat sich im August fortgesetzt", sagte Craig Lazzara, Direktor bei S&P. Die Daten zeigten deutlich, dass die Wachstumsraten ihren Gipfel bereits im Frühling erreicht hätten. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen erwartet Lazzara weiter sinkende Preise am Häusermarkt./jcf/jsl/he