HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Alkohol- und Fleischverzicht sind im Trend, der Griff vieler Verbraucher zu Alternativen bringt Symrise reichlich Schwung. Heimtierbesitzer greifen auch gerne mal beim etwas teureren Futter zu. Gleichzeitig kaufen Reisende mit der Belebung des Flugverkehrs auch wieder mehr hochpreisige Parfüms in Duty Free Shops. All das beschert dem Hersteller von Duftstoffen, Aromen und Lebensmittelzusätzen gute Geschäfte. Was bei Symrise los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI SYMRISE