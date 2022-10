CREDIT SUISSE stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Shop Apotheke von 147 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Victoria Petrova kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den beiden Versandapotheken Shop und Zur Rose ihre Prognosen ein weiteres Mal. Dabei verwies sie auf die sich verschlechternden Aussichten für das elektronische Rezept in Deutschland. Sie geht nun von einer einjährigen Verzögerung der Einführung aus im Vergleich zu ihrer vorherigen Schätzung. Da sei sie bereits konservativer gewesen mit Blick auf den theoretischen offiziellen Start im Februar 2023. Sie bevorzugt weiterhin die Aktie von Shop Apotheke und verwies auf den dominanten Marktanteil und ein weiter aktives Kundenwachstum in Europa./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 19:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 03:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 41,63EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Victoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 147

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m