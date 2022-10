RBC stuft Adidas auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach der Beendigung der Partnerschaft mit dem Rapper Ye auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die in diesem Zusammenhang unter dem Namen Yeezy erzielten Umsätze von Adidas beliefen sich auf geschätzte 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Schlussquartal 2022 dürfte ein Umsatzanteil von etwa 600 Millionen Euro wegfallen./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 09:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -5,84 % und einem Kurs von 97,98EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m