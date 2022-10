Seit nunmehr Anfang August tendiert das Wertpapier von Adidas talwärts und musste innerhalb der laufenden Crashphase Verluste von 336,26 Euro auf 99,10 Euro hinnehmen. Dadurch hat sich der Wert allerdings zeitgleich an seinen langfristigen Aufwärtstrend begeben, wo aus charttechnischer Sicht eine mehrere Wochen anhaltende Erholung einsetzen könnte. Vorläufig allerdings wird bei der Adidas-Aktie eine äußerst volatile Bodenbildungsphase erwartet.

Stühlerücken

Erst wenn das Niveau von mindestens 120,00 Euro nachhaltig und per Wochenschlusskurs überwunden wird, kämen weitere Gewinne an 137,46 und darüber an die markante Hürde um 156,00 Euro ins Spiel. Anleger sind äußerst verunsichert und könnten bei größeren Kapitalabzügen die Aktie noch eine Stufe tiefer abwärts drücken, in diesem Szenario wären Verluste auf 52,94 Euro nicht ungewöhnlich. Aus technischer Sicht eine äußerst interessante Handelsidee, die allerdings mit zahlreichen Risiken gespickt bleibt.