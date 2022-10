Seit dem spektakulären Erfolg von Patriot Battery Metals (TSXV: PMET) ist die James Bay Region in Quebec (trotz des herannahenden Winters) im Moment eine der heißesten Adressen für Lithium Exploration. Just in der James Bay Region – zwischen den Lithiumprojekten Corvette von Patriot Battery Metals im Nordwesten und dem Lithiumpegmatit Adina von Winsome Resources im Südosten – hat Spey Resources Corp. (CSE: SPEY, OTC: SPEYF; FRA: 2JS) soeben mit den ersten Explorationsarbeiten begonnen. Insgesamt gehören Spey vier Lithiumprojekte in der Region James Bay: das Projekt 454, das Projekt West Lac Corvette, das Projekt Trieste und das Projekt Salomon.

Phil Thomas, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärt: „Wir freuen uns, mit der Exploration dieser Projekte in der Region James Bay in Quebec, Kanada, beginnen zu können. Die Erweiterung des Engagements in Kanada in der Nähe einer kürzlich gemachten Lithiumentdeckung bietet Spey eine Diversifizierung, während wir unsere Vorzeigeprojekte in Argentinien weiter bebohren und vorantreiben.“