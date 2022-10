Kalte Progression würde in zwei Jahren 41 Milliarden Euro ausmachen

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner (FDP) will eine inflationsbedingte Steuer-Mehrbelastung in zweistelliger Milliardenhöhe für die Bürger abfedern. Wie aus dem aktuellen Steuerprogressionsbericht der Bundesregierung hervorgeht, käme auf die Steuerzahler ohne diesen Ausgleich innerhalb von zwei Jahren eine kalte Progression von mehr als 41 Milliarden Euro zu. Lindner wolle diese jedoch vollständig ausgleichen, hieß es am Dienstag aus dem Finanzministerium. Zuerst hatte "t-online" über die Zahlen berichtet.

Die kalte Progression ist eine Art schleichende Steuererhöhung: Wenn das Gehalt weniger stark steigt als die Inflation, muss man weiterhin hohe Steuern zahlen, kann sich aber weniger leisten.