Tui baut Vorstand um - IT-Chef geht

HANNOVER (dpa-AFX) - Wenige Wochen nach dem Amtsantritt des neuen Tui -Chefs Sebastian Ebel baut der Touristikkonzern sein Führungsteam weiter um. IT-Vorstand Frank Rosenberger, der seit 2017 unter anderem für die Digitalisierung zuständig war, habe sich entschlossen, das Unternehmen Ende Oktober zu verlassen, teilte Tui am Dienstag in Hannover mit. Die konzernweite IT soll künftig im direkten Verantwortungsbereich von Konzernchef Ebel liegen. Speziellere IT-Einheiten sollen dafür enger mit den Geschäftsfeldern verzahnt werden. "Mit der neuen Aufstellung wollen wir noch schneller und effizienter in die operative Umsetzung starten", sagte Ebel.

Tui-Aufsichtsratschef Dieter Zetsche sagte, es sei maßgeblich Rosenbergers Verdienst, "dass die Digitalisierung des Konzerns auch in der Corona-Krise nicht zum Stillstand" gekommen sei. "Jetzt kann die operative Umsetzung in die nächste Phase starten", sagte Zetsche. Der Aufsichtsrat hat den Neuzuschnitt von Vorstand und erweitertem Vorstand bereits bestätigt.

Das Segment Holiday Experiences, zu dem das Hotel- und das Kreuzfahrtgeschäft gehören, soll im Vorstand künftig vollständig von Strategiechef Peter Krüger verantwortet werden. Die Zuständigkeit von Marketingchef Erik Friemuth wird um "Kundenerlebnis und Qualität" erweitert. Mit Airline-Chef Marco Ciomperlik soll von November an außerdem das Fluggeschäft in den erweiterten Vorstand aufrücken./cwe/DP/nas

Die TUI Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 1,456EUR an der Börse Tradegate.