Rishi Rich kehrt zurück, Kommentar zu Großbritannien von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Boris Johnson hat es wohl doch nicht so erst gemeint mit einer

erneuten Kandidatur für die Parteispitze. Zwar eilte er aus dem Urlaub in der

Dominikanischen Republik zurück ins herbstliche London. Doch ging es ihm wohl

nur darum, im Gespräch zu bleiben, um weitere lukrative Auftritte als Gastredner

zu bekommen und sein nächstes Buch zu bewerben. Zum dritten britischen

Premierminister des Jahres gekürt zu werden, ist dagegen wenig attraktiv, zumal

spätestens im Januar 2025 Unterhauswahlen stattfinden müssen. Bis dahin stehen

Steuererhöhungen und schmerzhafte Einschnitte an, die eine Wiederwahl der Tories

unwahrscheinlich machen. Das ist auch dann klar erkennbar, wenn man nicht über

Johnsons politischen Überlebensinstinkt verfügt.



Johnsons ehemaliger Schatzkanzler Rishi Sunak wird nun den Ausputzer machen,

nachdem die einzige verbliebene Gegenkandidatin Penny Mordaunt nicht die nötige

Unterstützung aus der Unterhausfraktion bekam, um gegen ihn antreten zu können.

Danken wird es ihm wohl keiner. Und am Ende seiner Amtszeit steht vermutlich die

Schlüsselübergabe an eine Labour-Regierung, schließlich liegt die größte

Oppositionspartei in Meinungsumfragen mehr als 30 Prozentpunkte vorn. Aber der

Hoffnungsträger der Konservativen stellt damit seine politische Ernsthaftigkeit

unter Beweis. Anders als Johnson und David Cameron, der sich nach dem

EU-Referendum überstürzt aus dem Amt verabschiedete, ist er auch dann bereit,

Verantwortung zu übernehmen, wenn es seinen Beliebtheitswerten in den

Meinungsumfragen nicht dienlich ist.