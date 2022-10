UL Solutions präsentiert auf dem Eurovent Summit 2022 angewandte Fortschritte der Sicherheitswissenschaft im HLKK-Bereich

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - Sicherheitsexperten für Heizungs-,

Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen (HLKK) von UL Solutions werden auf dem

Eurovent Summit aktuelle Erkenntnisse zu den Themen regulatorische

Anforderungen, entflammbare Kältemittel, Ultraviolett-C und Sanitisierung für

die HLKK-Branche vermitteln.



UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für angewandte

Sicherheitswissenschaft, gab die neuesten Fortschritte bei der Prüfung und

Zertifizierung von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen (HLKK) bekannt.

Das Unternehmen wird diese Informationen auf dem Eurovent Summit 2022, der vom

25. bis 28. Oktober in Antalya in der Türkei stattfindet, dem Fachpublikum

vorstellen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Während sich die HLKK-Branche immer stärker auf die Entwicklung von Produktenmit immer höherer Nachhaltigkeit und Sicherheit konzentriert, unterstützt ULSolutions die HLKK-Hersteller dabei, die sich ständig verschärfendenEnergieeffizienzforderungen und Sicherheitsvorschriften einzuhalten und dabeigleichzeitig die Erwartungen von Endverbrauchern, Händlern und Installateuren zuerfüllen", erklärte Giorgio Decataldo, Business Development Manager ofAppliances für HLKK und Komponenten bei UL Solutions. "Wir freuen uns darauf,auf dem Eurovent-Gipfel mit den Vertretern der HLKK-Branche ins Gespräch zukommen und ihnen Einblicke darüber zu verschaffen, wie sie Ihre Ziele zurSchaffung noch konformer und nachhaltiger Produkte erreichen können."Das alljährlich stattfindende und von der Turkish Air Conditioning andRefrigeration Manufacturers' Association (ISKID) sowie von der Turkish Societyof HVAC and Sanitary Engineers (TTMD) organisierte Eurovent-Seminar, eines derHöhepunkte des Summit, behandelt schwerpunktmäßig neue Technologien und Trendsfür HLKK. Mahmut Karaca, Projektingenieur bei UL Solutions, wird am 25. Oktoberauf diesem Seminar aktuelle Informationen zur Ultraviolett-C-Lichtbehandlung(UV-C) und Sanitisierung von HLKK präsentieren.Der Eurovent Innovation HUB, die Leitveranstaltung des Summit, wird sich derBrückenbildung zwischen Innovation und Nachhaltigkeit widmen. Zu diesem Themawird Dustin Steward, Director und Global Industry Lead for Appliances für HLKKund Komponenten bei UL Solutions, am 26. Oktober eine Grundsatzrede halten, diesich auf entflammbare Kältemittel in HLKK konzentriert. Dustin Steward wirddabei ein Modellierungs- und Simulationsprogramm von UL Solutions vorstellen,das es den Herstellern ermöglicht, das Verhalten entflammbarer Kältemittel in