Neue Vertex-N-Module von Trina Solar definieren hocheffiziente Produkte neu, Kapazität von 10 GW und mehr wird im ersten Quartal 2023 freigegeben

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar, der globale Anbieter von PV-

und Smart-Energy-Gesamtlösungen, hat seinen neuesten Hingucker, das Vertex N

595W für C&I- und Versorgungsprojekte, vorgestellt. Ebenso wie das Vertex N 690W

für industrielle Szenarien und das Vertex S+ 445W für Aufdach-PV-Systeme basiert

das N-Typ-Modulportfolio von Trina Solar auf der führenden

210-Produkttechnologieplattform und der i-TOPCon-Zelltechnologie des N-Typs. Die

Markteinführung des Vertex N wird den PV-Markt erneut umkrempeln.



Weitere Informationen zum Vertex N finden Sie unter:

https://pages.trinasolar.com/VertexN-Launch.html





Das Vertex N 595W ergänzt die Vertex-Produktreihe und ist ab sofort lieferbarDas neu angekündigte Vertex-N-Modul, das die Vorzüge der Vertex-Reihe - höhereLeistung, höherer Wirkungsgrad, höhere Energieausbeute und verbesserteZuverlässigkeit - in sich vereint, bietet eine maximale Ausgangsleistung von 595W, 30 W mehr als herkömmliche Module des N-Typs auf dem Markt. Darüber hinauserhöht das Doppelglasmodul die Bifazialität auf 80 % und bietet einen höherenWirkungsgrad, eine geringere Degradation und eine bessere Energieausbeute, waszu niedrigeren Betriebskosten und Stromgestehungskosten bei den Projekten führt.Die Vertex-N-595W-Module basieren auf der neuesten 210er-Produktplattform miti-TOPCon-Technologie und sind in hohem Maße mit Trackern kompatibel, was dieDurchführbarkeit von Großprojekten in komplexem Terrain erhöht.Zusätzlich zu den Vertex-N-595W-Modulen bietet Trina Solar Vertex-N-690W- undVertex-S+-445W-Module mit i-TOPCon-Technologie für die Industrie und fürAufdachanlagen an.Vor dem Hintergrund der zunehmenden Netzparität, der steigenden Nachfrage nachSolarenergie und des wachsenden Marktanteils wird das neueste Portfolio anN-Typ-Modulen mit einer Leistung von 445 W bis 690 W diese Module alsherausragende Produkte für Dächer und Großprojekte fest etablieren.Die neue Generation von Vertex-N-Modulen wird bis Ende 2022 in dieSerienfertigung gehen, und bis zum ersten Quartal 2023 werden voraussichtlichmehr als 10 GW an N-Typ-Modulen zur Verfügung stehen. Außerdem wird dieKapazität von N-Typ-Modulen bis Ende nächsten Jahres 20 bis 30 GW erreichen.Trina Solar begann 2018 mit der Serienfertigung und Lieferung deri-TOPCon-Module, als das Unternehmen als Demonstrationsunternehmen für ChinasTop-Runner-Programm ausgewählt wurde. Seitdem haben sich die i-TOPCon-Module vonTrina Solar auf dem Markt durchgesetzt und werden weltweit in Kraftwerken undAufdachprojekten eingesetzt. Um der steigenden Nachfrage nachUltra-Hochleistungsmodulen gerecht zu werden, wird Trina Solar weiterhin