FSP-Energiespeichersystem für Inselnetze schafft Mehrwert für erneuerbare Energie

Taipeh (ots/PRNewswire) - FSP, einer von 10 globalen Top-Herstellern von

Stromversorgungen, setzt sich in Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen für

ESG-Nachhaltigkeit und "Environmental Governance" von Unternehmensführungen ein,

um das globale Ziel der Netto-Null-Emissionen von Kohlendioxid bis 2050 zu

erreichen. Zur Maximierung der Vorteile von erneuerbarer Energietechnologie

investieren FSP und seine Partner für erneuerbare Energie derzeit stark in die

Entwicklung von dezentralisierten Energiespeichersystemen (ESS) für Inselnetze.



Als Reaktion auf den wachsenden Bedarf an erneuerbarer Energie sagte Dr. Edward

Chen, Mitgeschäftsführer von FSP Product, dass die Verbesserung der Effizienz

von dezentralisierten ESS-Produkten eine wichtige Rolle bei der künftigen

Entwicklung von intelligenten Inselnetzsystemen spielen wird. Für den Aufbau

eines nachhaltigen, intelligenten Inselnetzsystems musste FSP ein Verfahren

entwickeln, das sämtliche Peripheriegeräte wie Netzteile, Ladegeräte und

energiespeichernde Batteriesysteme in ein dezentralisiertes ESS-System

integriert. Das Ziel war die Realisierung eines dezentralisierten

PV-Inselnetzsystems, das eigenen Strom in folgender Reihenfolge erzeugt und

verbraucht: "Zuerst Grüner Strom, zweitens Batterieladevorgänge und ganz zum

Schluss Netzstrom."