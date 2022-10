RIVER-2-Serie tragbarer, als Einstiegslösung geeigneter Powerstations von EcoFlow mit einer Kapazität von unter 1 kWh wurde heute freigegeben

Berlin (ots/PRNewswire) - Die aus drei Modellen bestehende Serie macht das

Mitführen von Strom durch branchenführende Geschwindigkeiten des Wiederaufladens

und LFP-Batterien in einem kompakten Formfaktor einfach.



EcoFlow (https://www.ecoflow.com/) , ein Unternehmen für umweltfreundliche

Energielösungen, hat heute die RIVER 2-Serie

(https://www.ecoflow.com/uk/river-2-portable-power-station) auf den Markt

gebracht. Die erschwingliche dreiteilige Produktreihe bietet erstklassige

tragbare Powerstations unter 1 kWh der Einstiegsklasse. Mit einer Ladezeit von

80 % in nur 48 Minuten und einer extrem langen Lebensdauer bietet die Serie in

ihrer Produktkategorie die kostengünstigste Stromversorgung - eine zuverlässige

Energiequelle für den mobilen Lebensstil und für die Notfallstromversorgung im

eigenen Zuhause.