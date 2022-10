Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Weiterbildungsstudie des TÜV-Verbands: Jedes zweite Unternehmenhat großen Bedarf für Fortbildungen in den Bereichen persönliche Entwicklung undLeadership. Megathemen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und der Fachkräftemangelerhöhen den Schulungsbedarf. Präsenzseminare bleiben am beliebtesten -Online-Formate sind aber ebenfalls gefragt.Die Vermittlung von Führungskompetenzen, Soft Skills und digitaler Fähigkeitengehören aktuell zu den wichtigsten Themen in der beruflichen Weiterbildung. Dashat eine Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.808 Erwerbstätigen inDeutschland ergeben. Demnach geben 51 Prozent der Befragten an, dass es in ihremUnternehmen einen großen oder sehr großen Bedarf für Führungskräftetrainingsgibt. Weitere 31 Prozent haben hier einen mittleren Bedarf. 50 Prozent seheneinen großen Fortbildungsbedarf bei betrieblichen Beauftragten beispielsweisefür Datenschutz, Arbeitsschutz oder Nachhaltigkeit (32 Prozent mittlererBedarf). Jeweils 48 Prozent der Unternehmen haben einen großen Bedarf anSchulungen im Bereich der persönlichen Entwicklung (33 Prozent mittlerer Bedarf)sowie für Digitalthemen (31 Prozent mittlerer Bedarf). Dagegen rücken klassischeWirtschaftsthemen wie Rechnungswesen oder Vertrieb etwas in den Hintergrund. Nur25 Prozent haben hier zurzeit einen großen Bedarf und 41 Prozent einenmittleren. "Themen wie die Digitalisierung, die Klimakrise und derFachkräftemangel setzen die Unternehmen unter enormen Anpassungsdruck. AgilesFühren, die Aneignung von Soft Skills und digitale Kompetenzen spielen in diesemUmfeld eine immer größere Rolle", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer desTÜV-Verbands, bei der Vorstellung der "TÜV Weiterbildungsstudie". In der Umfragegeben 60 Prozent der Befragten an, dass sich die Arbeitsprozesse in ihremUnternehmen in den vergangenen drei Jahren stark oder sogar sehr stark veränderthaben. 27 Prozent beobachteten geringe Veränderungen und 13 Prozent nur sehrkleine oder gar keine Veränderungen. Und 87 Prozent der Befragten sind derMeinung, dass lebenslanges Lernen für ihre eigene Position wichtig oder sehrwichtig ist. Bühler: "Mit gezielten Weiterbildungen können Unternehmen aufVeränderungen reagieren und die persönliche Entwicklung ihrer Mitarbeitendenfördern."Laut den Ergebnissen der Studie bleiben Präsenzveranstaltungen trotz des Trendszum E-Learning die beliebteste Form der beruflichen Weiterbildung: 83 Prozentder Befragten halten Schulungen vor Ort für ein attraktives oder sehr