DFSI Qualitätsrating Die besten Lebensversicherer 2022/2023 (FOTO)

Köln (ots) - Auch 2022 vergibt die DFSI Ratings GmbH - wie schon in den

Vorjahren - Qualitätsratings an Lebensversicherer. Dafür wurden bei 36

marktrelevanten Anbietern Substanzkraft, Produkt- und Servicequalität

genauestens untersucht. Die Ergebnisse: Bei den klassischen Service-Versicherern

konnte die WWK ihre Spitzenposition erneut verteidigen. Knapp dahinter Allianz

und Ergo Vorsorge. Bei den Direktversicherern kam die Europa auf Platz 1, dicht

gefolgt von der Hannoverschen.



Schon die vergangenen Jahre waren für die deutschen Lebensversicherer schwierig.

Die aktuelle Situation ist jedoch nochmals deutlich herausfordernder: Zu

Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg gesellt sich eine Inflation in

schwindelerregender Höhe. Hinzu kommt noch die Zinswende der EZB, die weitere

Unwägbarkeiten für die Branche in sich birgt.