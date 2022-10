Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Die meisten Produkte sind keine reine Hardware mehr, sondern nurin Kombination mit Softwarelösungen und Serviceangeboten am Markt erfolgreich.Das dafür erforderliche Denken in Systemen stellt laut der Studie "VonNachhaltigkeit bis Digitalisierung: Challenges 2022" für zwei von dreiUnternehmen nach wie vor eine große Herausforderung dar. Um Produkte immer inKombination mit Software- und Servicekomponenten zu denken, müssen die Firmensowohl die Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten intensivieren als auch interneSilos aufbrechen. Für die Studie hat die Produkt-Innovations-Plattform Aras mehrals 130 Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens100 Mio. Euro befragt."Die zunehmende Produktvielfalt und -komplexität stellt Unternehmen vor großeHerausforderungen. Denn damit sie den höheren Entwicklungs- undHerstellungsaufwand bewältigen können, müssen sie ihre internen Strukturen undMethoden anpassen", sagt Jens Rollenmüller, Geschäftsführer Aras Deutschland.Die Verknüpfung mit Servicepaketen und die Integration von Software führeaußerdem zu einer kontinuierlichen Pflege von Altprodukten: "Früher lieferte einProduzent seine hergestellten Güter einfach aus und hat vielleicht noch einErsatzteillager betrieben. Ansonsten galt: Aus den Augen aus dem Sinn. Heutemüssen auch Aspekte wie Entsorgung, Software-Updates oder langfristig laufendeWartungsverträge bedacht werden", so Industrieexperte Rollenmüller.Dieser Wandel spiegelt sich in den Studienergebnissen wider: So räumt jedeszweite befragte Unternehmen ein, dass die zunehmende Produktvielfalt ihm "sehrgroße" bis "ziemlich große" Schwierigkeiten bereitet. Besonders die Verzahnungaus Software und Serviceangeboten mit dem Produkt ist problematisch: 22 Prozentsehen in diesem Bereich "sehr große" Herausforderungen, weitere 46 Prozent noch"ziemlich große".Schon kleine Änderungen können eine gefährliche Kettenreaktion auslösen"Moderne Produkte können nicht mehr als autonome Elemente betrachtet werden,sondern sind als Teilsystem eingebunden in ein größeres System. Dies führt dazu,dass ähnlich wie beim Schmetterlingseffekt schon eine kleine Änderung eineKettenreaktion im Gesamtsystem in Gang setzen kann - die schlussendlich zu einemerheblichen Mehraufwand führen kann", so Aras-Geschäftsführer Rollenmüller.Um ein Produkt erfolgreich um Software- und Servicekomponenten erweitern zukönnen, ist nach Ansicht von 60 Prozent der Unternehmen daher eine engereZusammenarbeit mit Partnern in der Lieferkette eine absolut notwendige