Alcatel-Lucent Enterprise expandiert in Europa mit neuem Partner Talksoon (FOTO)

Kornwestheim (ots) - Alcatel-Lucent Enterprise(https://www.al-enterprise.com/de-de) , führender Anbieter von Netzwerk-,Kommunikations- und Cloud-Lösungen, und Talksoon haben eineVertriebspartnerschaft geschlossen. In deren Rahmen vermarktet Talksoon alsMaster Broker Rainbow Office im Maklermodell. Talksoon ist ein Anbieter vonHigh-End-Cloud-Services für den KMU-Markt mit einem besonders kundenorientiertenVertriebsmodell. Rainbow Office powered by RingCentral, ist eine umfassende,kosteneffiziente Lösung für Geschäftskommunikation und Zusammenarbeit.Talksoon arbeitet mit einem Maklermodell und stützt sich dabei auf ein Teamerfahrener Experten. Diese zertifizierten Trusted Business Advisors (TBA)ermitteln den spezifischen Kommunikationsbedarf eines potenziellen Kunden, um sodie passende Lösung zu finden. Die TBAs sind als Sub-Broker für dieKundenbeziehung verantwortlich und auch zentraler Ansprechpartner für denKunden. Talksoon unterstützt diese Sub-Broker aktiv während des gesamtenVertriebs- und Projektlebenszyklus. Alcatel-Lucent Enterprise liefert RainbowOffice an den Kunden und unterstützt Talksoon und den TBA bei Bedarf mitPresales- und Post-Sales-Support auf zweiter Ebene. Die Partnerschaft umfasstimmer mehr Länder Europas, mit Nuvola und PMS Networks in Großbritannien,Vanquish in Deutschland und Österreich, ESSEC, Netsite, Premium Plus in Belgienund Axians sowie Cloud Avenue in den Niederlanden.Rainbow Office powered by RingCentral ist ein End-to-End-Angebot vonAlcatel-Lucent Enterprise und RingCentral, zwei weltweit führenden Unternehmender Telekommunikations- und IT-Branche. Es ermöglicht Anwendern, effizient undsicher von jedem Ort und auf jedem Gerät über eine einzige, einheitlicheUnternehmenslösung zusammenarbeiten. Die Plattform bietet HD-Audio und -Video,Funktionen zur Bildschirmfreigabe sowie die Möglichkeit, die Anwesenheiteinzusehen, Dateien freizugeben und nahtlos zwischen Geräten zu wechseln - mitintegrierter Sprache in Carrier-Qualität. Rainbow Office kombiniert die neuesteUCaaS-Technologie von RingCentral mit marktführenden Telefonie- undNetzwerkprodukten sowie -dienstleistungen von Alcatel-Lucent Enterprise ."Bei der Wahl unserer Lieferanten achten wir auf mehrere Faktoren. Besonderswichtig sind ihre Erfahrung, die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern und einzweistufiges Vertriebsmodell, gepaart mit einem modernen Cloud-basiertenProduktangebot und wettbewerbsfähigen Preisen", so Danny Waardenburg PhD,verantwortlich für die Geschäftsentwicklung bei Talksoon. " Alcatel-LucentEnterprise bietet all das. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Neugeschäft zuerwirtschaften und unseren Kunden maßgeschneiderte Rainbow Office-Lösungen mit