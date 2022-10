AUSTRIACARD HOLDINGS AG beantragt die Notierungsaufnahme an der Wiener und Athener Börse und Fusion mit INFORM P. LYKOS HOLDINGS S.A.

Wien (ots) - AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("ACAG") ist als international vertretener

Konzern aus Österreich einer der führenden Anbieter digitaler

Sicherheitstechnologie in Europa. Der Konzern beabsichtigt den Antrag auf

Börsenzulassung an den Börsen in Wien und Athen zu stellen und im Zuge einer

grenzüberschreitenden Transaktion mit seinem Tochterunternehmen INFORM P. LYKOS

HOLDINGS S.A. ("INFORM LYKOS") zu fusionieren. INFORM LYKOS ist 70,79 prozentige

Tochter von ACAG und an der Athener Börse gelistet (Bloomberg LYK:GA, Reuters

LYKr.AT). Die Genehmigungen der zuständigen Behörden und der

Aktionärsversammlungen beider Unternehmen vorausgesetzt, übernimmt ACAG INFORM

LYKOS und wird an den Börsen in Wien und Athen notieren. Dieser Vorgang wird

voraussichtlich Ende März 2023 abgeschlossen sein.



ACAG und ihre Konzerntöchter, darunter AUSTRIACARD, INFORM LYKOS und TAG

SYSTEMS, bieten Lösungen im Bereich digitaler Sicherheitstechnologie sowie

sichere Produkte und Services in folgenden zwei Bereichen an: